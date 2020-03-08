Orman işçisinin kitap okuma aşkı - Son Dakika
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Orman işçisinin kitap okuma aşkı

6 saat önce

İZMİR'in Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında üretim işçiliği yapan Ata Cuma Deniz (37), hiç eksilmeyen kitap okuma aşkıyla, dinlenme molasında bile kitap okuyor.

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İZMİR'in Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında üretim işçiliği yapan Ata Cuma Deniz (37), hiç eksilmeyen kitap okuma aşkıyla, dinlenme molasında bile kitap okuyor. Deniz, ormanların korunması ve orman yangınlarının çıkmamasını da ancak kitapların ve eğitimin önleyeceğini söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı mevkiinde geçen yıl ağustos ayında yanan ormanlık alanda bölgenin yeniden ağaçlandırılması için binden fazla üretim ve dikim işçisi aralıksız çalışmalara devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelip ormanlık alana kurdukları çadırlarda kalan orman işçileri gece-gündüz bölgenin yeniden ağaca ve yeşile kavuşması için çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bu işçilerden biri olan Ata Cuma Deniz, dikkat çekiyor. Deniz, küçüklüğünden beri içinde olan kitap okuma aşkıyla, dinlenme molasında bile elindeki motorlu testereyi bırakıyor ve kitap okuyor.

'HAYALİM HALKLA İLİŞKİLER OKUMAK'

Ablası ve eniştesiyle birlikte Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında üretim işçiliği yapan Deniz, en büyük hayalinin üniversitede halkla ilişkiler bölümünü okumak olduğunu, maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını söyledi. Deniz, "Şimdiye kadar 200'den fazla kitap okudum. Eğitim çok önemli. Ormanların korunması ve orman yangınlarının çıkmamasını da kitaplar ve eğitim önleyecek" dedi.

Ata Cuma Deniz'in ablası Aysun ise, kardeşinin küçük yaşlardan beri okumaya meraklı olduğunu söyleyerek, "Keşke imkanları el verseydi de tahsil görmesi sağlansaydı. Fırsat buldukça Ata'ya yeni kitaplar getiriyoruz. Mesaiden sonra okuduğu kitaplar hakkında sohbet ediyoruz" diye konuştu.


Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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