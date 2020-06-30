Orman İşletme ekibi ev yangınına müdahale etti - Son Dakika

Orman İşletme ekibi ev yangınına müdahale etti

Arazi çalışmasından dönen Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı ilçesinde ev yangınına müdahale etti.

Arazi çalışmasından dönen Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı ilçesinde ev yangınına müdahale etti.

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Arazi çalışmasından dönen Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekibi, Gölbaşı İstasyon Mahallesinde bir konut yangınına ile karşılaştı. Önce araç yangın tüpleri ile sonrada bahçe hortumu ile İşletme Müdürü Mehmet Harbi yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Orman yangın ilk müdahale ekibi ve Gölbaşı Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.


Orman İşletme Müdürlüğü yangını büyümeden söndürdü. Evde yalnız yaşayan yaşlı kadın ve 2 torunu yangından yara almadan kurtarıldı. - ADIYAMAN

Orman İşletme Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman İşletme ekibi ev yangınına müdahale etti - Son Dakika
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