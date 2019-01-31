Orman İşletme Müdürlüğü Şantiyesinden Hırsızlık
30 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün şantiyesinden eşyaların çalındığı iddia edildi.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün şantiyesinden eşyaların çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, şantiyeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, ofiste bulunan televizyon, ocak, tüp ve bilgisayarın olmadığını gördü.
İhbar üzerine gelen Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, şantiyede inceleme yaptı. Polis
, hırsız ya da hırsızları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: AA
Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde