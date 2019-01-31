Son Dakika Haberleri: Orman İşletme Müdürlüğü Şantiyesinden Hırsızlık

Orman İşletme Müdürlüğü Şantiyesinden Hırsızlık

30 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün şantiyesinden eşyaların çalındığı iddia edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Şantiyesinden Hırsızlık, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün şantiyesinden eşyaların çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, şantiyeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, ofiste bulunan televizyon, ocak, tüp ve bilgisayarın olmadığını gördü.

İhbar üzerine gelen Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şantiyede inceleme yaptı.

Polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Orman İşletme Müdürlüğü, Güncel
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