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Orman işletmesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Orman işletmesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

03.02.2022 16:59
Orman işletmesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir binadan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir binadan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar Mahallesi'nde devriye attıkları esnada, Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kocakır Yangın Binası'nın sınır telleri yakınında park halindeki araca 3 şüphelinin malzeme yüklediğini fark etti. Jandarma ekiplerini gören şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda ekipler, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Araç içinde yapılan incelemelerde ise, çalındığı tespit edilen 5 adet çadır, fidan dikimi için kullanılan fiyonk kabı, yelken çadırlarına ait alüminyum çubuklar ve araç bagajına monte edilen demir kasa ele geçirildi. Malzemeler, Orman İşletme Müdürlüğü personeline teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Orman işletmesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Orman İşletme Müdürlüğü, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman işletmesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orman işletmesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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