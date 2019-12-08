Son Dakika Haberleri: "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da dikildi
Son Dakika Güncel 'Orman İzmir' kampanyasının ilk fidanları Bornova'da dikildi - Son Dakika

"Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da dikildi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes ilçesinde 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes ilçesinde 18 Ağustos'ta çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeytan Deresi mevkisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim şenliğinde menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanın dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, Menderes'te meydana gelen büyük yangında "İzmir'in akciğerleri"nin yandığını belirterek, şunları kaydetti:

"18 Ağustos'taki büyük yangından sonra çok daha fazla fidan dikeceğimizi, daha fazla alanı yeşillendireceğimizi söylemiştik. 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmayı ve yanan ormanların çok daha fazlasını İzmir'e iade etmeyi hedefliyoruz. Bugün burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için ciddi çalışmalar yaptık. İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla yaşayacaklar."

Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından İzmir'deki fidan seferberliğine 2 bin 9 lira bağış yapıldığını aktardı.

Menderes, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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