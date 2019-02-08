Son Dakika Haberleri: Orman Köylerinde Beyaz Örtü Şöleni

Orman Köylerinde Beyaz Örtü Şöleni

1 saat önce

Kırklareli'nde, bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ormanlar ve Balkan köylerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Orman Köylerinde Beyaz Örtü Şöleni, System.String[]
Kırklareli'nde, bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ormanlar ve Balkan köylerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Yıldız Dağları etekleri de karla kaplandı. Dağların eteklerindeki orman içerisindeki köylerin beyaz örtüye bürünmesiyle güzel görüntüler meydana geldi.

Ağaçlarda oluşan buz sarkıtları ile kar birikintileri de adeta görsel şölen sunuyor.

Beyaz örtüye bürünen ormanlar ve köyler, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

"Orman ve köylerimiz görülmeye değer"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından orman ve köylerde eşsiz bir manzaranın oluştuğunu söyledi.

Beyaza bürünen orman ve köylerin adeta görsel şölen sunduğunu belirten Bilgin, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti.

Bu güzelliklerin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Bilgin, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Vali Bilgin, özellikle Yıldız Dağları eteklerindeki Balkan köylerinin kar yağışı ile ayrı bir güzellik sunduğunu anlatan Bilgin, "Yıldız Dağları ve Longoz Ormanları, dünyada görülmeye değer ender yerler arasında. Özellikle bu zenginliklerimiz, kar yağışı ve yaz mevsiminde görülmesi gerekiyor. Yıldız Dağları eteklerinde bulunan köylerimiz ise ayrı bir güzellik sunmakta. Bölgemize kar yağıyor, ancak ılıman havası dikkat çekici." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:03 Kaynak: AA

Kırklareli, Yıldız Dağları, Güncel
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