ORMAN KÖYLÜLERİ: TAHSİS HAKKI VERİLMEZSE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ - Son Dakika

BALIKESİR'de ormanlık alanlara yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, tek gelirleri olan tahsis hakkının yeniden verilmesini istedi. Gelirlerinin kalmadığını savunan vatandaşlar, köyleri boşaltarak göç etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Ormanlık alanlarda gerçekleştirilen gençleştirme çalışmalarındaki kesim, taşıma ve istif tarzı işlerin yapımı, kooperatifler tarafından yine bu bölgede yaşayanlara, tahsis ediliyordu.

2014 yılında çıkan yönetmelikle, orman köylüleri için sağlanan tahsis hakkının, 25 bin metreküp üzeri ürün işleyen fabrikalara da verildiğini belirten Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) tarafından bu maddeye itiraz ederek, 2015 yılında dava açıldığını söyledi. Özen, "Dava geçen yıl sonuçlandı. Fakat tahsis haklarının tamamı iptal edildi. İhale yoluna gidildi. Devamında kooperatiflere tahsis yapılabilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi de olumlu görüş verdi. Şu anda orman köylülerine tahsis hakkının verileceği yönetmeliğin bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıl temmuz ayından beri süreci yakından takip eden kişiler olarak, biz bir türlü bu yönetmeliğin çıkarılmasına muvaffak olamadık. Burada bürokratik bir sorun var. Bu durum da şirketlere zemin hazırlıyor. Büyük şirketler e-ihaleyle oturdukları yerden bu ihaleleri alıyorlar ve orman köylülerini saf dışı bırakıyorlar. Bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini talep ediyoruz? dedi.

'BURALARDA 3-5 İHTİYARDAN BAŞKA KİMSEYİ BULAMAYIZ'

Orman köylüleri olarak gelirlerinin bu alanlardan oluştuğunu söyleyen Ramazan Özkale, 'Ormanın gelirlerinden, yani üretim işlerinden, depo ve tahsisli üretimlerden kazanç sağlarız. Şu anki politika şehirden köye göçü istemektedir. Fakat bunu yapabilmek için de yeni çıkacak yönetmelikler gerekiyor. Daha önce orman işlerinde bölge insanı çalışırken, e-ihaleden müteahhit oturduğu yerden ihaleyi alarak, daha hesaplı yaptırmak için de başka illerden, hatta başka ülkelerin vatandaşlarını çalıştırıyor' dedi.

SÜREÇ DEVAM EDERSE GÖÇ EDECEKLER

Kooperatiflere verilen tahsis fiyatlarının yükseltilerek ilk engellemelerin yapılmaya çalışıldığını söyleyen Adem Ersan, 'Sonraki süreçte ise mahkeme kararıyla tamamen tahsisler yok edildi. Bu sorunların hepsi bir yönetmelikle çok çabuk düzelir. Bu insanlar, tekrar haklarını alıp, işlerine devam etmek istiyorlar' diye konuştu. Sürecin böyle devam etmesi durumunda köylülerin büyük maddi sıkıntı yaşayacağını belirten Nevcivan Özen, iş bulmak için göç etmek zorunda kalacaklarını anlattı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişinin orman gelirlerinden hayatını idame ettirebildiğini söyleyen Nazmi Aydın ise, 'Burada bir mağduriyetimiz var. Biz bu işleri dedelerimizden aldık ve sürdürüyoruz. Ancak devlet bizim elimizden bu kesimleri aldığı zaman bizler köylü olarak mağdur oluyoruz. Burada yaşayan insanların yüzde 50'si buradan gelir sağlıyor. Gelir sağlayamazsak mecburen taşınacağız' dedi.