Orman Köylülerine İş Makinesi Teslimatı

Gülnar ilçesinde Köseçobanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verilen krediyle alınan iş makinesi, teslim edildi.

Gülnar ilçesinde Köseçobanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verilen krediyle alınan iş makinesi, teslim edildi.



Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, teslim töreninde yaptığı konuşmada, iş makinesinin alımı için 491 bin lira kredi verildiğini belirtti.



Kredinin 98 bin lirasının hibe olduğunu aktaran Şahin, kalan kısmının da 6 yılda ödeneceğini bildirdi.



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da programa katılarak yapılan hizmetler ve destekler hakkında bilgiler verdi.

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