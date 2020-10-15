Orman köylülerine su tankeri dağıtıldı - Son Dakika

Bolu'da, yangınlara kısa sürede müdahale amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylerine 54 adet su tankeri dağıtıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve üç koldan su püskürtme yapabilen su tankerleri, köy muhtarlıklarının zimmetine verildi.

Küçükberk Mahallesi'nde yer alan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta düzenlenen dağıtım törenine Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve bölge müdürlüğü personeli ile su tankerlerini alacak olan köylerin muhtarları katıldı.

Törende köy muhtarlarına orman yangınları hakkında bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, bu tankerlerin sadece orman yangınlarında değil, aynı zamanda köylerin içinde yaşanabilecek yangınlarda da kullanılabileceğini kaydetti.

Bıyıklı, su tankerlerinin kullanımının tamamen köy muhtarlıklarına ait olduğunu da belirterek, gerektiğinde toplu etkinliklerde su ihtiyacının karşılanmasında, gerektiğinde de mevlit veya cenaze olayların yanı sıra köy yollarının sulanmasında da kullanılabileceğini ifade etti.

Köy muhtarlarına daha sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardında bölgede yakılan ateş, dağıtımı gerçekleştirilen bir su tankeri ile söndürülürken, aynı zamanda muhtarlara tankerlerin nasıl kullanılacağı da öğretildi.