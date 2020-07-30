Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir zamanlar sadece tütüncülük ve hayvancılıkla geçinen orman köylüleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY projeleri ile hem seracılık hem de hayvansal ürün üretimine yöneldi. Desteklenen projelerle ürün çeşitliliği ve refah düzeyi artan köylüler, projelerin devamını istedi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi sınırlarında yer alan orman köylerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal ve ekonomik destek projeleri ile köylülerin refah düzeyleri artmaya, orman köylüsünün yüzü gülmeye devam ediyor. Manisa'nın toplam 652 orman köyünden Kırkağaç ilçesi Hamidiye, Güvendik ve Gökçukur köylerinde gerçekleştirilen ORKÖY destek projeleri meyvelerini vermeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar başkanlığında ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan, Orman Mühendisi Rahmi Çelebi ve Kırkağaç Orman İşletme Şefi Selahattin Yüksel'den oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde Kırkağaç'ın Hamidiye ve Güvendik köylerinde Seracılık ve Süt Koyunculuğu Projeleri hak sahipliliği tespitleri için gittikleri köylerde ORKÖY seralarını gezdi.

ORKÖY projesi ile seracılığa başladığını anlatan Güvendik köyü sakinlerinden Süleyman Doru, 2017-2018 senesinde ORKÖY projesi olarak sera kurulacağını duyar duymaz projeye dahil olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 buçuk senedir seracılık yapıyoruz. Oldukça memnunuz hem veriminden, hem getirisinden. Seramız bin dekarlık bir alana kurulu. Sezonda iki sefer ürün alıyoruz. Daha önce hayvancılık ve tütüncülük yapıyorduk. Sera bunlardan çok daha verimli oldu. Orman Genel Müdürlüğüne sonsuz teşekkür ediyoruz ve projenin devamını bekliyoruz" dedi.

2017 yılına kadar geçim kaynaklarının hayvancılık ve tütüncülük olduğunu söyleyen Güvendik Köyü Muhtarı Erdem Kıvrak, 2017 yılında ORKÖY Seracılık Projesi ile tesis edilen 6 serayla köylünün sera başına yılda 60 ton ürün elde ettiklerini söyledi. Kıvrak, 2020 yılında 5 aileye daha seracılık destek projesinin tesis edileceğini, köylerinin Ege'nin seracılık alanında Antalya'sı olmasını hayal ettiklerini dile getirerek, Orman Genel Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.

Daha sonra Kırkağaç'ın Hamidiye köyünde de 3 aileye süt koyunculuğu hak sahipliği kura çekilişlerini yapan heyet, ORKÖY tarafından verilen küçük ve büyükbaş hayvanların sütlerinin satışının yapıldığı bir mandırayı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mandıraya tankerlerle sütleri getiren Gökçukur Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar'ın şahsında Orman Genel Müdürlüğüne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti. Evgin, köylerinde ORKÖY desteğinden önce hiç hayvanlarının olmadığını, bugün ise sahip oldukları 600'den fazla koyun ile mandıralara ayda bin 200 kilo süt sattıklarını ve köylülerin gelir seviyesinin arttığını söyledi.

Son iki yılda 13 milyon destek

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince şunları söyledi:

"Orman köylümüzün hayat kalitesini yükseltmek için sosyal ve ekonomik projelerle köylümüze destek sağlıyoruz. Böylece köyden şehre göçmeyen, tüketen değil, üreten orman köylüsü profiliyle ormana olan baskıyı da azaltıyoruz. Orman köylüsü bizim hasmımız değil hısmımızdır. Bu bağlamda Manisa'ya ORKÖY kapsamında son iki yılda 363 aileye süt sığırcılığı, 97 aileye süt koyunculuğu olmak üzere diğer projelerle birlikte toplam 579 aileye 13 milyon TL destekleme sağladık. Bu destekler artarak devam edecektir." - MANİSA