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Orman köylüsüne 354 milyon TL destek - Son Dakika

Orman köylüsüne 354 milyon TL destek

07.01.2022 12:49
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projeleri kapsamında 2021 yılı içinde 11 bini aşkın orman köylüsüne yaklaşık 354 milyon TL'lik destek verildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projeleri kapsamında 2021 yılı içinde 11 bini aşkın orman köylüsüne yaklaşık 354 milyon TL'lik destek verildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında 11 bini aşkın orman köylüsüne ve 12 orman köyü kooperatifine toplamda yaklaşık 354 milyon TL'lik destek sağlandığı belirtildi. Bu projeler ile orman köylülerinin yaşam kalitesini iyileştirip, gelir seviyelerini artırarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmayı ve orman-halk ilişkilerini düzenleyerek, ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı amaçlıyor. Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, dış cephe mantolama, katı yakıtlı kalorifer sistemi, köy evleri elektrik iç tesisatı, traktör, tomruk çekme vinci (tambur), motorlu testere, hayvancılık, fenni arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, seracılık ve mikro kredi olmak üzere çeşitli proje türlerinde desteklerini sürdüren OGM, ferdi projeler kapsamında 11 binin üzerinde orman köylüsü aileye ve 12 orman köyü kooperatifine destek oldu.

2022 İÇİN HEDEF 400 MİLYON TL

2020 yılında orman köylüsüne 250 milyon TL destek sağlandığını hatırlatan OGM Müdürü Karacabey, "Bugün Türkiye'de yaklaşık 23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. İhtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye ve ek istihdam alanları sağlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için gereken gayreti gösteriyoruz. ORKÖY projeleri kapsamında 2021 yılında 11 bini aşkın orman köylüsüne ve 12 orman köyü kooperatifine toplamda yaklaşık 354 milyon TL'lik destek sağladık. 2022 ORKÖY bütçesi ise, 400 milyon TL olarak planlandı. Bu ödeneklerle birlikte toplamda 12 bin orman köylüsüne ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.


- Ankara
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
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Orman Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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