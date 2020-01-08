Orman köylüsüne 5 milyon 600 bin lira destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Orman köylüsüne 5 milyon 600 bin lira destek - Son Dakika Ekonomi

Orman köylüsüne 5 milyon 600 bin lira destek

7 saat önce

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 267 orman köylüsü aileye toplam 5 milyon 600 bin lira destek sağlandı.

Orman köylüsüne 5 milyon 600 bin lira destek, System.String[]

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 267 orman köylüsü aileye toplam 5 milyon 600 bin lira destek sağlandı.


Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında da orman köylülerinin ORKÖY desteklemeleri ile yüzleri güldü. 41 aileye süt koyunculuğu, 167 aileye süt sığırcılığı, 59 aileye motorlu testere projesi ile yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 5 milyon 600 bin lira destek sağlandı. Yoğun bir şekilde orman işçiliği yapılan kırsal mahallelere 2019 yılında uygulanmaya başlanan motorlu testere projesi ile hem motorlu testere, hem de koruyucu donanım desteği verildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesinde köylülerin üzerinde oluşan maliyetler Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu konudaki ORKÖY desteklemeleri ile hafifletildi. Süt Koyunculuğu ve Süt Sığırcılığı Projelerinin yüzde 20'si hibe, ilk 2 yıl ödemesiz olmak üzere sonraki 5 yıl'da geri ödenecek. Motorlu Testere Projesinin ise yüzde 20'si hibe ve 3 yıl geri ödemeli olarak planlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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