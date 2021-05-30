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Orman kurtaracak çok önemli 43 kural - Son Dakika

Orman kurtaracak çok önemli 43 kural

30.05.2021 11:26
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural, System.String[]

ANTALYA Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 19 ilçeden 15'ini birinci derecede, 4'ünü ikinci derecede hassas bölge ilan etti ve orman yangınlarının önüne geçecek çok önemli 43 maddelik karar aldı.

ANTALYA Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 19 ilçeden 15'ini birinci derecede, 4'ünü ikinci derecede hassas bölge ilan etti ve orman yangınlarının önüne geçecek çok önemli 43 maddelik karar aldı. Anız ve ateş yakmak, havai fişek atmak, yangın söndürme helikopterlerinin su alımı yapabileceği alanlarda sportif ve turizm amaçlı faaliyetler yasaklandı. İzinsiz safariler de düzenlenemeyecek.

Bu yıl yangın sezonu başlamadan geçen hafta 3 günde 22 yangın çıkan ve 80 dekar ormanın küle dönüştüğü Antalya'da, yaz dönemi için radikal kararlar alındı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında, Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının oluşturduğu Antalya Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 2021 yılı yangın sezonuna ilişkin 43 maddelik karar imza attı. Orman yangınları açısından Elmalı, Korkuteli, Akseki ve Gündoğmuş ikinci derecede, haricindeki 15 ilçenin tamamı ise birinci derecede hassas bölge ilan edildi.

MUHTARLARA ÖNEMLİ GÖREVOrman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi için mahalle muhtarlarına önemli görevler verildi. Muhtarlar yangını haber alır almaz 112'ye bildirecek. Muhtarlara teslim edilecek yangın söndürme malzemeleri muhafaza edilecek, yangın failinin bulunmasında da jandarma, emniyet ve orman müdürlüğü yetkilileriyle gecikmeksizin gerekli çalışmalar yapılacak.ÇOBAN VE ÇİFTÇİLERE UYARIMuhtarlarca, ormana bitişik tarlalarda hasadı müteakip yanıcı maddeler kaldırılarak, 5-10 metre genişliğinde bant oluşturulması için çiftçiler uyarılacak. Orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, sera atığı ve çalı yakılmasına engel olunacak. Orman İşletme Müdürlüklerince otlatma izni verilen yerler dışındaki gençleştirme ve yeni dikim alanları kullandırılmayacak ve çobanlar bilgilendirilecek.ŞÜPHELİ İHBARIMuhtarlar, mıntıkalarındaki yabancı ve şüphelileri, yangın çıkarma eğilimi olabilecek kişileri jandarma, emniyet ve orman teşkilatına bildirilecek. Hava sıcaklığının yüksek ve nispi nemin çok düşük olduğu günlerde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden haber alındığında duyurular yapılacak. Piknik alanlarında ateşli piknik yapılmaması, anız ve sera atığı yakılmaması, tarla ve ormanlık alanlarda dikkatli olunması için vatandaşlar uyarılacak.TÜM KURUMLAR GÖREVLİYangın söndürmede ekiplerin yeterli olmaması halinde DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler ve özel sektöre ait personel, ekip ve araçların desteği istenecek. Bu da yeterli olmadığı takdirde askeri birlikler devreye girecek. Kasten çıkarılabilecek orman yangınlarının önlenebilmesine esas olmak üzere istihbarat çalışmaları artırılacak. Jandarma ve polis teşkilatları, orman yangını ihbarlarını süratle en yakın orman teşkilatına bildirecek.EKİPLERE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜOrman yangınlarını söndürmede görevli herkese geçiş üstünlüğü sağlanacak. Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş makinelerinin bulunduğu şantiye yerlerinin listesi de Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek. Antalya ve Gazipaşa havaalanlarında yangına hareket eden uçak ve helikopterlere kalkış ve geçiş önceliği verilecek. Kırsal alanda biçer- döverler dahil araçlarda yangın söndürme tüpleri ve su bidonları olacak. Camilerde orman yangınlarıyla ilgili hutbeler okutulacak, kritik hava durumu orman içi ve orman kenarı mahallelere duyurulacak ve orman yangınlarına müdahalede gönüllü din görevlileri eğitilecek.RİSKLİ ALANLARA GİRİŞ YASAKYangın riskinin yüksek olduğu 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında, Orman Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilen yangın yönünden tehlikeli ve mutlak korunması gerekli riskli alanlara girişler yasaklandı. Kaymakamlıklarca yıl boyu anız ve benzeri atıkların yakılması yasağı takip edilerek, bu tip yangın faillerinin güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla seri bir şekilde bulunarak Orman ve Çevre kanunlarının ilgili maddelerince işlem yapılacak.Yangınlarda DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler ve diğer kurumlar iş makinelerine sahip özel-gerçek kişiler talep üzerine mevcut pikap, kamyon, iş makineleri, su tankı ve arazözlerini derhal Orman Bölge Müdürlüğü emrine verecek.ELEKTRİK DAĞITIM HATLARIEnerji şirketleri, nakil hatlarının bakımlarını Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapacak. Elektrik ana trafoları etrafında 10 metre çapında bir daire oluşturulacak şekilde her türlü ot ve atıklar temizlenecek ve betonla kaplanacak. Yangın mahallinde Sağlık Müdürlüğü'nce, ambulans ve sağlık ekibi bulunduracak. Türk Telekom ve GSM operatörleri kesintisiz iletişim için gerekli tedbirleri alacak ve abonelerine uyarıcı mesaj gönderecek. Orman yangını ihbarlarının her türlü haberleşmede yasa gereği ücrete tabi olmadığı hususunda kamuoyu bilgilendirilecek. Karayolları yol kenar ve hendeklerindeki otları temizleyip, yanıcı materyalleri kaldıracak. Yangın mahalline giden yollara 'Yangına Gider' levhaları konulacak.HAVAİ FİŞEK YASAK

Havai fişek atılması, orman yangınlarına da sebebiyet vermesinden dolayı yasak, sadece Valilik tarafından belirtilen alanlarda yapılabilecek. Ormanlardaki konaklama yerleri dışında gecelemek, yangınlarda helikopterlerce su alınan akarsu ve diğer su kaynaklarında hava araçlarının su almasını riske sokacak her türlü sportif ve turizm amaçlı aktiviteler de yasaklandı. Orman içi ve kenarından geçen yollarda yapılacak safarilere katılacak her türlü araçta yangın söndürme tüpleri bulundurulacak, izinsiz safari yaptırılmayacak.


Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural

Orman Yangınları, Jandarma, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman kurtaracak çok önemli 43 kural - Son Dakika


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