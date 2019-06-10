Son Dakika Haberleri: Orman: "Maçlardan önce yöneticiler ve hocalar hakemi baskı altına almaya yönelik manipülasyonlar...
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Orman: "Maçlardan önce yöneticiler ve hocalar hakemi baskı altına almaya yönelik manipülasyonlar...

7 saat önce

- Genel görüntüler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Genel görüntüler
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Orman: Maçlardan önce yöneticiler ve hocalar hakemi baskı altına almaya yönelik manipülasyonlar...
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Fikret Orman, Beşiktaş, Güncel
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