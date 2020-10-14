Orman memuru rüşvetten gözaltında - Son Dakika

Orman memuru rüşvetten gözaltında

14.10.2020 17:26
Orman memuru rüşvetten gözaltında, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan orman muhafaza memuru Ö.K., adliyeye sevk edildi Cumhuriyet Savcılığı'nın Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Ö.K.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan orman muhafaza memuru Ö.K., adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Savcılığı'nın Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Ö.K. orman bölgesinde iş yapan firmanın işçilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla takibe alındı. Bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K.'nin, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Ö.K jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Orman memuru rüşvetten gözaltında
Orman memuru rüşvetten gözaltında
Orman memuru rüşvetten gözaltında

Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Seydikemer, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman memuru rüşvetten gözaltında - Son Dakika

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