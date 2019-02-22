Son Dakika Haberleri: Orman Muhafaza Memurlarına Hizmet İçi Eğitim

Orman Muhafaza Memurlarına Hizmet İçi Eğitim

2 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendiği bildirildi.

Orman Muhafaza Memurlarına Hizmet İçi Eğitim, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendiği bildirildi.

Emet Termal Otelde gerçekleşen Hizmet İçi Eğitim Seminerine Orman Bölge Müdür Yardımcıları Cafer Bal ve Hakan Orhan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ve Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mustafa Ertem, OZM Şube Mühendisi Ferhat Çam, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Bölge Müdür Yardımcıları Cafer Bal ve Hakan Orhan'ın konuşmalarıyla başlayan eğitim seminerinde Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz seminerle ilgili kısa açıklamalarda bulundu.

Seminerde; Damga ve üretim, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, 7064 sayılı tamim uygulaması, orman zararlıları ile müdahale çalışmaları, silah taşıma, nakliye tezkeresi yönetmeliği ve talimatı konularında bilgiler verildi. Ayrıca İşletme Avukatı Sara Çıray tarafından arama, el koyma ve idari para cezaları hakkında bilgiler aktarıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Hakan Orhan, Emet, Kütahya, Güncel
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