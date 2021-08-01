Orman muhafaza memurlarına mesleki eğitim verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına yönelik mesleki eğitim düzenlendi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman bölge şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, mesleki eğitimlere önem verdiklerini söyledi.

Mesleki bilginin arttırılması, mevzuat hükümlerinin ve ormancılık iş ve işlemlerinin daha iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, eğitime katılan personele teşekkür etti.