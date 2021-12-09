Orman muhafaza memuru Pınarbaşı'nın doğal güzelliğini fotoğraf makinesiyle kaydetti - Son Dakika

Kastamonu'da, orman muhafaza memuru Muhammet Çelik'in kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı ilçesinde çektiği fotoğraflarla açılan sergide doğal güzellikler gözler önüne serildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün katkılarıyla açılan "Pınarbaşı ve Doğa" temalı fotoğraf sergisinde Çelik'in fotoğrafları beğeniye sunuldu.

Sergide, Küre Dağları'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra Horma ve Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası gibi bölgenin önemli turistik mekanların fotoğrafları yer aldı.

Muhammet Çelik, AA muhabirine, çok özel bir coğrafyada görev yaptığını belirterek "Kastamonu, kanyonları ve doğal güzellikleri ile saklı kalmış bir cennet. Özellikle Pınarbaşı ilçesi ve çevresinde çok fazla doğal güzellik var. Bu güzellikleri insanlara tanıtmak için çektiğim fotoğraflardan bir sergi açtık." dedi.

Bölgedeki doğal güzellikleri tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Çelik, "Sergiye olan ilgi oldukça güzel. Fotoğrafları gören insanlar Kastamonu'da böyle güzelliklerin olduğunu bilmediklerini, en kısa zaman içinde gidip gezeceklerini söylüyorlar." ifadesini kullandı.