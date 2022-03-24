Orman muhafaza memuru uyuşturucu kullanırken yakalandı - Son Dakika

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda biri Orman Muhafaza Memuru iki şahıs uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında biri Orman Muhafaza Memuru iki şahıs araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı.

Şahısların uyuşturucu kullanırken yakalandığı araçta arama yapıldı.

Narkotik tespit köpeği Cesur'un da katıldığı arama sonucu araç içerisinde yaklaşık 7 gr kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BARTIN