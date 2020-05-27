Orman mühendisi iki kadın "ateş savaşçılarını" eğitiyor - Son Dakika

Orman mühendisi iki kadın "ateş savaşçılarını" eğitiyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan iki kadın mühendis, yangın müdahale ekiplerine verdikleri eğitimle onları zorlu bir görev için hazır hale getiriyor.

Orman mühendisi iki kadın

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan iki kadın mühendis, yangın müdahale ekiplerine verdikleri eğitimle onları zorlu bir görev için hazır hale getiriyor.

Üniversite eğitimlerini tamamlayan Burcu Hasdemir (29) 4 yıl, Merve Saraç (28) ise bir sene önce orman mühendisi olarak Orman Genel Müdürlüğü kadrosuna atandı. Buca Kaynaklar Orman İşletme Şefliğinde birlikte görev yapan ikili, kışın devam eden ormanların korunmasına yönelik çalışmaların ardından şimdi yangın sezonuna hazırlanıyor. Verilen her görevi başarıyla yapan kadın mühendislerin mesaisi erken saatlerde başlıyor.

Özellikle yangın sezonunun başladığı 1 Mayıs'tan itibaren adeta alarm durumuna geçen genç mühendisler, mesleklerine büyük bir aşkla bağlı. Bir orman yangınına 12 dakika gibi bir sürede ulaşan mühendisler, zamana karşı yarışıyor. Gittikleri bölgede ön çalışmaları yapan kadın mühendisler, yangına ulaşan ilk ekip olarak daha sonra koordinasyon işini üstleniyor. Hasdemir ve Saraç'ın mesaisi yangın söndürülünceye kadar sürüyor.

Kadın mühendisler, yangın sezonunun başladığı 1 Mayıs'tan itibaren ekiplerin eğitimleriyle de ilgileniyor. Teorik ve pratik olmak üzere çalışmalarını iki kategoride yürüten ikili, yangınla mücadeledeki püf noktaları anlatıyor.

Ailesinin mesleğinden etkilendi

Merve Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi Bolu'da ormanda kesim işleri yaparak geçimini sağladığı için orman mühendisi olmaya karar verdiğini söyledi. Kendisi için ormanda görev yapmanın çok farklı bir anlam taşıdığını belirten Saraç, "Yangınlara gittiğim zaman çok heyecanlanıyorum. Bir kadın olarak orman yangınlarına müdahale etmek benim için çok gurur verici bir görev. Yangınlara müdahale ederken ekibin bana güven duyduğunu hissediyorum. Bizim yaptığımızda koordinasyon çok önemli." dedi.

Saraç, orman yangınlarına gittiği ilk zamanlar eşi ve ailesinin endişelendiğini ancak zamanla onların da alıştığını ifade etti.

"Ormancı" türküsü bu mesleği seçtirdi

Burcu Hasdemir ise Muğlalı olduğunu, "Ormancı" türküsünden etkilenerek bu mesleği seçmeye karar verdiğini dile getirdi. Telsizden orman yangını ihbarını duyduğu an çok üzüldüğünü dile getiren Hasdemir, şöyle konuştu:

"Ağaçları kurtarmak için mücadele veriyoruz. Doğayı ve ekosistemi çok seviyorum. Orman mühendisi olarak katıldığım ilk orman yangınını hala unutamıyorum. Buca Kaynaklar bölgesinde büyük bir yangın çıkmıştı. Yangına müdahale ederken bir anda üzerimde Bir anda yangın söndürme helikopterini gördüm. Suyu üzerime bırakacağını düşünerek bir arazözün altına girdim. Sonra baktım ki herkes dışarıda. O günü asla unutamıyorum."

Buca Kaynaklar Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem de Hasdemir ve Saraç'ın yaptıkları tüm işleri kadın titizliğiyle yerine getirdiklerini, özellikle orman yangınlarında erkek meslektaşları gibi görev yaptıklarını kaydetti.

Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor - Son Dakika

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