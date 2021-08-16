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Orman mühendisi iki kardeş, hayallerindeki modern çiftliği kurarak üretime başladı - Son Dakika

Orman mühendisi iki kardeş, hayallerindeki modern çiftliği kurarak üretime başladı

16.08.2021 11:40
Orman mühendisi iki kardeş, hayallerindeki modern çiftliği kurarak üretime başladı, System.String[]

Erzincan'da orman mühendisi iki kardeş, üniversiteden mezun olduktan sonra kurdukları çiftlikte, modern teknolojinin imkanlarını da kullanarak tarım ve hayvancılık yapıyor.

Erzincan'da orman mühendisi iki kardeş, üniversiteden mezun olduktan sonra kurdukları çiftlikte, modern teknolojinin imkanlarını da kullanarak tarım ve hayvancılık yapıyor.

Orman mühendisi kardeşler Eyüp ile Hamza Gülseven de çiftliğe dönüştürdükleri bahçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ile İl Özel İdaresince, tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi, tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında kentte geçen yıl örtü altı (sera) sebze yetiştiriciliğine yönelik yüzde 75 hibe destekli projeden faydalanarak sera oluşturdu.

Yoğun ilgi gören18-40 yaş arası çok sayıda çiftçinin de bu hibe desteklerinden yararlandığı kentte kurdukları seralarında 10 kişiye istihdam sağlayan genç kardeşler, 6 dönümlük alanda yaptıkları ekimin ilk yılında 45 ton domates hasat etti.

Genç kardeşler, seralarının içinde bulunduğu 23 dönümlük alanda ise sebze ve meyve üretiminin yanında hayvancılık da yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

"Mezun olduktan sonra kendi işimizi kurmak istedik"

Eyüp Gülseven, AA muhabirine, aldığı hibe destek ile seracılık işine başladıklarını söyledi.

Çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl başvuruda bulunduğunu ve projelerinin onaylandığını ifade eden Gülseven, şöyle konuştu:

"Mezun olduktan sonra kendi işimizi kurmak istedik. Babamın ve devletin verdiği destekle 23 dönümlük tarım arazisi üzerine 6 dönüme sera kurduk. Şu an seramızda yaklaşık bir aydır domates üretimi yapmaktayız. Serada şu an 7 bine yakın domates fidemiz var ve 10 işçi çalıştırıyoruz. İlk yılımız olmasına rağmen 45 ton domates hasat ettik. Bu yıl rekoltemizi 130 ila 140 ton civarında bekliyoruz."

Gülseven, seracılığın yanı sıra 23 dönüm tarım arazisi içerisinde hayvancılık da yaptıklarını belirterek, 30'a yakın küçükbaş hayvan beslediklerini dile getirdi.

Yaklaşık 200 meyve ağacının bulunduğunu aktaran Gülseven, şunları kaydetti:

"Burada ayrıca ahırımız ve sera evimiz de var. Bir orman mühendisi olarak, Anadolu'nun güzel ve verimli topraklarının boş durmasından yana değilim. Ülkemizin gençlerini, Türk gençlerini köylere çiftçilik yapmaya davet ediyorum. Herkes bu devirde kendi işinin patronu olması gerekiyor. Yaptığımız iş hem zevkli hem de istihdam da sağlıyor. Herkesi köylere bekliyoruz."

"Yılın 365 günü istihdam sağlayacak projelerimiz var"

Hamza Gülseven ise ilk kez sebze yetiştirmeye ilkokul yıllarında babasının oluşturduğu hobi bahçesinde başladıklarını anlattı.

Üniversite okurken bile akıllarının bir köşesinde tarım ve hayvancılığın bulunduğunu söyleyen Gülseven, "Bahçemizde dut ağaçlarımız var. Açık alanlarda karpuz, kapya biber ve patlıcan gibi farklı kalemlerde ürünler yetiştiriyoruz. Bunlar seracılığın yanında yan alanlar. Ama asıl dikey olarak büyüceğimiz alan seracılık. Yılın 365 günü istihdam sağlamak amacıyla hayvancılık alanında da projelerimiz var." diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de kentin Doğu Anadolu'da sebze üretim merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini aktararak, "Özellikle örtü altı üretimde 2017'de 90 dekar olan ilimiz, şu anda 500 dekarı geçen bir üretime ulaşmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı, İl Özel İdaresi ve bakanlığımızın desteği ile 200 dekara yakın seraya destek verdik. Burada sevindirici olan nokta ise özellikle okumuş genç mühendislerin bu işe heves etmeleri. En son orman mühendisi olan iki kardeş, 6 dönüm alanda kurmuş oldukları serada üretim yaparak kendilerini üretim sektörüne adapte etmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.

İstihdam, Erzincan, Domates, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orman mühendisi iki kardeş, hayallerindeki modern çiftliği kurarak üretime başladı - Son Dakika Ekonomi


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