Orman Mühendisleri Odası'ndan 'Dur Yolcu' klibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Mühendisleri Odası'ndan 'Dur Yolcu' klibi - Son Dakika

Orman Mühendisleri Odası'ndan 'Dur Yolcu' klibi

6 saat önce

ORMAN Mühendisleri Odası, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle, 'Dur Yolcu! 1915' başlıklı klip yayımladı.

Orman Mühendisleri Odası'ndan 'Dur Yolcu' klibi, System.String[]

ORMAN Mühendisleri Odası, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle, 'Dur Yolcu! 1915' başlıklı klip yayımladı.

Orman Mühendisleri Odası'nın Twitter hesabından yayımlanan klip, "Dur yolcu!' Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin sembolü bir abide. Ama abideler çıplak topraklara yakışmazdı. Lazım olan bir ormancı imzasıydı, atıldı. Emeği geçenlere saygı ve minnetle" notuyla paylaşıldı. 2 dakika 10 saniyelik klip, 1960 yılında 'Dur Yolcu' anıtını yapan emekli asteğmen Seyran Çebi'nin o günlerde anıtın yapımına ilişkin yaşadığı gelişmeleri anlatmasıyla başladı. Çebi, "Fevkalade resim yapan bir insandım. Paketin arkasında asker resmi vardı. Komutanım sana görev veriyorum, 'bunu yap' dedi. Askere o alanı dikdörtgen şeklinde traşlattım. Meşaleyi de askerin sol tarafına yapmamız istenildi. Komutan 'eline sağlık, fevkalade oldu' dedi" ifadelerini kullandı.Klibin sonunda ise Genel Başkan Hasan Türkyılmaz'ın Albay Turan Şekip Pınar, Seyran Çebi ile 'Dur Yolcu' abidesini ağlarla süsleyen orman sevdalılarına teşekkür ile ile sona eriyor. Öte yandan klipte, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin ve 21 Mart Ormancılık Haftası'nın ortak işlenildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA,


Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı         
17:25
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Mühendisleri Odası'ndan 'Dur Yolcu' klibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]