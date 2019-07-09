Son Dakika Haberleri: Orman Mühendisleri Odasınca serbest meslek mensupluğu sınavı yapılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Orman Mühendisleri Odasınca serbest meslek mensupluğu sınavı yapılacak

37 dakika önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasınca (OMO) serbest yeminli meslek mensupluğu ve serbest meslek mensupluğu sınavları yapılacak.

Orman Mühendisleri Odasınca serbest meslek mensupluğu sınavı yapılacak, System.String[]
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasınca (OMO) serbest yeminli meslek mensupluğu ve serbest meslek mensupluğu sınavları yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, serbest yeminli meslek mensupluğu sınavına, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacak.
Serbest meslek mensupluğu sınavına ise bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensupları katılım sağlayabilecek.
Söz konusu sınavlar, 14 Eylül Cumartesi günü saat 09.30'da her uzmanlık alanında tek oturumda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:47 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiye aldığı 17 yaşındaki kıza istismarda bulunan taksici tutuklandı Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak LPG tüplerinin muayenesinde yeni düzenlemeye gidildi Libya'da serbest bırakılan 6 Türk yurda döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 09:24:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orman Mühendisleri Odasınca serbest meslek mensupluğu sınavı yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]