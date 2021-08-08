Orman mühendislerinin Kozan'da damgalama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Orman mühendislerinin Kozan'da damgalama çalışmalarına başladı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesi Kızlarsekisi mevkiinde 28 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süren orman yangın söndürme çalışmalarının ardından ormanların yeniden yeşermesi için orman mühendislerinin çalışmaları başladı.

Kozan'da yaklaşık 1650 hektar alanda etkili olan yangının izlerini silmek için yangından etkilenen ağaçlar tek tek damgalanarak orman mühendisleri tarafından damgalanıyor.

Akdam, Akarca, Kızlarsekisi, Gökgöz, Salmanlı Mahallelerinde etkili olan orman yangınının da binlerce ağacın tek tek ölçümleri yapılıyor. Ağaçlar orman mühendisleri tarafından numaralandırılarak damgalanıyor. Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman mühendisleri 3 grup halinde yaklaşık 80 kişilik ekip ile bölgede damgalama çalışmalarını sürdürüyor.

"Ağaçlar milli ekonomiye kazandırılacak"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Akdam Şefliğinde görev yapan Orman Mühendisi Ayşe Akgüllü, "Asıl büyük hummalı çalışma şimdi başladı. Yangından zarar gören ağaçlarımızı sahadan uzaklaştırıp yerine genç ormanlarımız gelecek. 480 hektar arazide Akdam Şefliği zarar görmüştü. Burada 3 şef olarak çalışıyoruz. Damgalama işlemi yapıyoruz. Ağaçlarımızı üretime vereceğiz. Kızılçam ağaçlarımızın dışı yangından zarar görmüş ama içleri yanmamış. Yanan ağaçların dışında organizmaların oluşmaması hastalık yaygınlaşmaması ve yeni ekilecek orman da ağaçları sağlıkla büyümesi için kesimlerimizi yapıp ağaçlarımızı üretime vereceğiz. Buda milli ekonomiye kazanmış olacak. Bu sahada tohumlama olacak. 10'ar kişilik ekiplerle çalışıyoruz" dedi.

Yeniden yeşermesi için mücadele

Hem acıyı yaşadıklarını hem de yeniden yeşerecek ormanlar için mücadele ettiklerini belirten Akgüllü "Ormanda yanan hayvanlara çok sık rastlıyoruz. Yanan evler, hayvanlar bu manzara içinde yeniden yeşerecek ormanımızın umudu ile kendimizi teselli ediyoruz. Yangın sırasında saatte 75 kilometre hızla esen sert bir poyraz vardı. Ekibimiz sağlamdı ama müdahale ederken çok zorlandık. Evler yanarken insanları çıkarmaya çalıştık kimini zorla pikaplara bindirdik. Benim için çok üzücüydü ama o an bizler için kıyamet gibi oluyor" diye konuştu.