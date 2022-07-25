Orman Mühendisliği Öğrencileri "Orman Olimpiyatında" Tomrukları Kesip Taşıyarak Orman İşçilerinin Zor Koşullarını Öğrendi

DİLAN KUTLU

"Orman Oyunları Olimpiyatı" olarak bilinen yarışma bu yıl Bolu Yumrukaya köyünde yapıldı. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından düzenlenen yarışmada orman mühendisliği fakültelerinde okuyan öğrenciler; orman işçilerinin çalışma koşullarını anlayabilmesi için tomruk taşıma ve ağaç kesme gibi zorlu oyunlarda yarıştı. Orman işçiliği yapmış olan bölgedeki köylüler de öğrencileri izledi ve deneyimlerini aktardı.

Yerel düzeyde yapılan ve ormancıların "Orman Oyunları Olimpiyatı" olarak nitelediği yarışma bu yıl Bolu merkeze bağlı Yumrukaya köyünde hafta sonunda düzenlendi. Türkiye Ormancılar Derneği'nin hazırladığı, Bolu Belediyesi'nin de destek verdiği yarışmaya orman mühendisliği bölümünde eğitim gören Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler katıldı. Öğrenciler tomrukları yuvarlayarak taşıdılar, el hızarıyla tomruk kestiler, çam kozalaklarını toplayıp zamana karşı yarıştılar.

Türkiye'nin 7 farklı orman faktültesinden yarışmacı olarak katılan öğrenciler mesleğe başladıklarında beraber çalışacakları orman işçilerinin sahadaki çalışmalarını deneyimlemek için tomruk sürme, ağaç kesme ve taşıma, ağacın yaş sayımı gibi 6 oyun kategorisinde yarıştı.

TOD Genel Başkanı aynı zamanda eski Milli Parklar Genel Müdürü Hüsrev Özkaya yarışma alanı olarak Bolu'yu seçmelerinin orman bakımından zengin bir bölge olmasından kaynaklandığını belirtti.

Özkaya, Yumrukaya köyünde yapılan bu etkinlikle amacın kırsal turizme katkı sağlamak olduğunu belirterek ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"YUMRUKAYA KÖYÜ İLE DAYANIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR"

"Bu 21 dönüm arazi Yumrukaya köyünün arazisiydi. Tarla vasfındaydı. Valilik nezdinde kırsal turizm olarak belirlenmiş. Biz ihalesine girerek kazandık burayı. O günden bugüne Yumrukaya köyüyle dayanışmamız devam ediyor. Onların bugünkü organizasyonda da bize katkıları oldu. Büyük bir hizmet birliği sağladılar.

Daha önce Antalya'da yapılmıştı. Şimdi o tecrübeden hareketle ulusal ölçekte 12 orman fakültesini kapsayacak şekilde bir çalışma düzenledik. 7 orman fakültesi katıldı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla orman fakültesinin katılacağını düşünüyorum.

KIRSALDA YAŞAYAN İNSANLARA İHTİYACIMIZI VAR, ÖRNEK OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Burayı (Yumrukaya köyü) tesadüfen seçmedik. Bolu bir orman şehri. Gerçekten doğal ormanlarımız var. Çünkü kırsal turizm önemli. Kırsal kesimde nüfus azalıyor. Kentlerde yığılma var. Bütün gelişmiş ülkelerde kent nüfusu artarken kırsal nüfus azalıyor. Aslında kırsalda yaşayan inşalara, nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Devletin bunu sübvanse etmesi lazım. Biz bu çalışmayla katkı sağlayacağımızı, örnek olacağımızı düşünüyoruz."

"ORMAN İŞÇİLERİNİN NASIL BİR EFOR SARFETTİĞİNİ GÖRMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK"

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Mustafa Necati Baş ise yarışmanın amacını şöyle değerlendirdi:

"Bu öğrenciler için meslekleri hakkında küçük bir tecrübe sağlayarak ileriki hayatlarında eğer devlet memuru olurlarsa ya da araziye çıkarlarsa hem kendi yapacakları işi öğrenmeleri hem de karşı tarafta orman işçisi olarak çalışan ve onların emri altında bu işleri yapan arkadaşların nasıl bir efor sarfettiğini görmelerini sağlamaya çalıştık. Ama neticede yarışmalar doğayı tanıma ve eğlence amaçlı."

ORMAN İŞÇİSİ: "YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENECEKLER, BİRDEN OLMAZ"

Kendisi de orman işçiliği yapmış Bolu Yumrukaya köyünden Çetin Tezcan, "Öğrencilerin yarışmadaki performansını nasıl bulduğu" sorusu üzerine, "Köyümüzde daha böyle bir şey olmamıştı bugüne kadar. Şu anda öğrenciler yavaş yavaş öğrenecekler. Birden olmaz. Ben de dağa gittiğim zaman ağacın ne tarafa yıkılacağını biliyorsun, zamanla her şey. Öğrencilerin kimi bir zaman sonra şef olacak, mühendis olacak. Buralarda bir şeyler öğrenecekler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Videonun ilk 6.43 dakikası yarışmadan detay görüntü (Ağaç kesme, sürüme, disk atma, kozalak toplama)

(06.43-08.10) Yumrukaya köyünden Çetin Tezcan

(08.10-08.30) Detay iki görüntü

(08.30- 08.52) Yumrukaya köyü muhtarı Seyfi Özdemir

(08.52- 11.51) Türkiye Ormancılar Genel Başkanı Hüsrev Özkaya

(11.52- 12.59) Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Mustafa Necati Baş

(13.00-13.25) ödül töreni detay