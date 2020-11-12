Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor - Son Dakika

Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor

12.11.2020 10:35
Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin doğal yaşamla iç içe temel yaşam becerilerini geliştirerek öğrenebilecekleri eğitim ortamları oluşturulmasına yönelik başlattığı Orman Okulu Projesi Bayburt'ta hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin doğal yaşamla iç içe temel yaşam becerilerini geliştirerek öğrenebilecekleri eğitim ortamları oluşturulmasına yönelik başlattığı Orman Okulu Projesi Bayburt'ta hayata geçirildi.

Bayburt İl Özel İdaresi bünyesindeki Aslan Dağı Orman Evi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilerek Orman Okulu'na dönüştürüldü.

Projenin ilk gününde öğrencilerle buluşan Vali Cüneyt Epcim, Orman Okulu'nun doğal yaşamla bir buluşma alanı ve içerisinde tabiat derslerinin de verileceği önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Vali Epcim, bu amaçla daha önce Orman Evi olarak kullanılan binanın Orman Okulu'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Önemli olan bir bina yapmak değil, ona nasıl işlev vereceğiniz konusudur. Bu manada buraya bir işlev yüklüyor ve burayı orman okulu yapıyoruz. Kitap okuma halkalarının oluşturulabileceği, tabiat derslerinin verilebileceği, çevresindeki alanlarda hayvan yetiştiriciliğinin yapılabileceği bir doğal mekanı inşallah burada hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Orman Okulu'nda gerçekleştirilen ilk dersin geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Vali Epcim, şunları söyledi: "Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyi başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere bütün eğitim camiası sahiplenir, işlevsellik bakımından burayı daha güzel bir konuma getiririz diye ümit ediyorum." dedi.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Orman Okulu'nun ağaç ve orman, sebze yetiştiriciliği, hayvan bakımı gibi konularda planlanmış bir çalışma olduğunu bildirdi.

Orman Okulu'nda tabiat dersleri, izcilik faaliyetleri ve kitap okuma etkinlikleri yapılacağını belirten Karakaşoğlu, "Fen bilgisi öğretmenlerimizle tabiat dersleri işleyeceğiz. Beden Eğitimi öğretmenlerimizle izcilik faaliyetleri yapacağız. Hem de Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimizle masal okuma faaliyetleri yapacağız. Burayı etkin bir şekilde planlayıp, çocuklarımızla kullanacağız. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz mutlaka her gün burada bir etkinliğe katılacaklar." açıklamasında bulundu. - BAYBURT

Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor
Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor
Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor
Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor

Cüneyt Epcim, Ziya Selçuk, Bayburt, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
10:26
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
08:49
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Okulu Bayburt'ta derslere başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei