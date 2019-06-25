Son Dakika Haberleri: Orman personeli kan bağışında bulundu
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Orman personeli kan bağışında bulundu

1 saat önce

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Kızılay'ya kan bağışında bulundu.

Orman personeli kan bağışında bulundu, System.String[]
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Kızılay'ya kan bağışında bulundu.

Mersin Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen bağış kampanyasına Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da destek verdi. Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu'nun kan vermesiyle başlayan kampanyada, çalışanlar da kan bağışında bulundular. Tüm personeli kan bağışında bulunmaya davet eden Müdür Yılmaz, kan vermenin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğuna dikkat çekti. Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl destek vermekten geri kalmayacaklarını belirten Yılmaz, kan bağışı kampanyasına katılan tüm personele duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Kızılay, Mersin, Güncel
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