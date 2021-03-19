Orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde görev yapan orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü mühendisleri tarafından Örencik deposunda gerçekleştirilen eğitime 50 orman muhafaza memuru ile 18 orman mühendisi katıldı.

Eğitimde, 2021 yılında yapılacak olan orman bakım çalışmalarında uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği ile üretim standardizasyonu hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ağaç kesme ve boylama işlerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde, sınıflandırma işlemleri de anlatıldı.