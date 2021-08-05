Orman şehidi Erdal Tovka'nın baba ocağı onarılmaya başlandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren orman şehidi Erdal Tovka'nın İzmir'in Bergama ilçesindeki baba ocağı onarılmaya başlandı.

Bergama ilçesi Tırmanlar Mahallesi'nde bulunan Erdal Tovka'nın baba ocağına giden Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, neler yapılması gerektiğini 82 yaşındaki baba Halil Tovka ve anne 77 yaşındaki Gülsüm Tovka ile görüşerek tek tek tespit etti. Tespitlerin ardından ekipler, tadilat ve onarım çalışmaları için ön hazırlıklara başladı.

Orman yangınına müdahale esnasında şehit düşen kahraman orman işçisi Erdal Tovka'ya bir kez daha rahmet dileyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şehidimizin anne, baba ve ailesi bizlere emanet. Elimizden geldiğince onlara sahip çıkmak boynumuzun borcu. Baba ocağında bulunan bir takım eksiklikleri yaşı bir hayli ilerlediği için yapamayan şehidimizin babası Halil Tovka'nın her zaman yanındayız. Ekiplerimiz evin tüm eksiklerini kısa süre içerisinde giderecekler. Rabbim böylesi acıları bizlere bir daha yaşatmasın. El birliği ile yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR