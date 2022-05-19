'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM - Son Dakika
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'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM

19.05.2022 11:14

İZMİR'de 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar' projesini başlatan sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, sınıf ortamını zeytin ve ıhlamur ağaçlarının altına taşıdı.

İZMİR'de 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar' projesini başlatan sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, sınıf ortamını zeytin ve ıhlamur ağaçlarının altına taşıdı. Çocuklara hem dersleri hem de doğayı sevdirmeyi amaçlayan ve 'orman sınıfı' ile eğitimde yenilikçi yaklaşımlara örnek olan Kurt, "Öğrencilerimizdeki olumlu etkilerini gözlemliyoruz" dedi.

Menemen ilçesindeki Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar Projesi'ni 6 yıl önce başlatan 3-A sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, öğrencilerinin temiz havada, kuş sesleriyle eğitim alması için açık havada 'orman sınıfı' oluşturdu. Zeliş öğretmen, orman sınıfı için Menemen Orman İşletme Şefliği'nden istediği kütükleri gönüllü marangozun yardımıyla öğrencilerin oturması için kesip, velilerle vernikleyerek kullanıma hazır hale getirdi. Orman sınıfıyla doğa sevgisini pekiştiren 15 öğrencisinin okulda keyifli vakit geçirdiğini belirten Kurt, "Bu proje benim farkındalığım ve doğaya olan duyarlılığımla gelişti. 2015'te aldığım 'Orman Okulları, Doğada Öğreniyorum' eğitimiyle konuların entegre edilerek sınıfın dışında ders işlenebileceğini gördüm. Çocukların tüm duyularını dışarıda kullanmaları gerektiğinin bilincindeydim. Yeni kuşak çocuklar özellikle dışarıda derinlik, işitsel ve görsel algılarını harekete geçirebiliyor. Bu sayede öğrenmeyi daha da kolaylaştırmayı ve kalıcı hale getirmeyi hedefledim. Projeyi hayata geçirdiğim ilk yıl, okulun arkasındaki koru alanında haftada birkaç gün ders yapıyorduk. Konuları entegre etmiştim, tam günü orada geçiriyorduk. Bu yıl ise bize okulumuzun bahçesinde kapalı bir sınıf ayrıldı. Sınıfımızın hemen önüne orman sınıfını hazırladım" dedi.

'YENİ NESİL ÇOCUKLARI DÖRT DUVAR ARASINDA TUTMAK ZOR'

Sınıfın hazırlık aşamasını anlatan Kurt, "Sınıfımın kapısından dışarı çıkınca güzelliği gördüm. 'Zeytin ve ıhlamur ağacının altında neden bir 'orman sınıfı' olmasın?' dedim. Menemen Orman İşletme Şefliği'nden kütük istedim. Kütükleri çocukların boylarına göre oturmak için marangoz yardımıyla kestik. Velilerle birlikte vernikledik. 3 ve 4'üncü sınıftaki fen bilimleri dersinde bitki ve meyve yetiştirme, doğayı koruma konuları var. Bu bilinci sınıfta kazandırmak mümkün ama bunun uzun süre kalıcı olması için çocukların işin içine girmesi ve temas etmeleri gerekiyordu. İşe, yükseltilmiş saksılarda yöresel tohumlarla başladık. Maydanoz, marul, soğan ektik. Çocuklar bu ortamda ders yapmaya çok istekli. Yeni nesil çocukları sınıfta, dört duvar arasında tutmak zor. Onlara farklı öğrenim alanları oluşturabiliriz. Benim amacım da buydu. Öğrenme ortamı sağlayıp, duyularını harekete geçirmek istedim. Bir kozalağın resmini görmek değil de onu tutarak 3 boyutlu haliyle görmelerini amaçladım" ifadelerini kullandı.

KUŞLARI GÖZLEMLEYİP DENEY YAPIYORLAR

3-A sınıfı öğrencilerinden Mahmut Dinler (9) açık alanda ders yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Burada mutlu oluyorum. Açık alanda ders yapmak daha zevkli. Bilim dersinde deney tüpleriyle deney yapıyoruz. Konuları daha iyi öğreniyorum. Açık hava ve güneş zekayı çalıştırıyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Ege Erdoğmuş (9) da "Kuşları gözlemliyorum. İnceliyorum, yemliyorum. Orman sınıfı daha güzel. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullanırken, Asel Naz Gündoğdu ise "Orman sınıfında ders yapmak çok güzel. Açık alanın rüzgarı daha güzel oluyor. Kuşların sesiyle bazen gözlerimizi kapatıyor ve hayal kuruyoruz. Deneyler yapıyoruz" dedi.

Orman sınıfında vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Kardelen Dağcan (9) da böyle bir ortamda eğitim gördüğü için kendini şanslı hissettiğini söyledi. Kardelen'in annesi Zehra Dağcan, veli olarak projeden çok memnun olduklarını ifade ederek şunları anlattı:

"Bizim için çok güzel oluyor. Çocuklar doğada, temiz havada ders yaptığı için enerjilerini atıyor ve eve mutlu geliyorlar. Doğada ders işlemek onları heyecanlandırıyor. Biz çok memnunuz."

'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM

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Kaynak: DHA

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