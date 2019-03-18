Orman Teşkilatının 180. Kuruluş Yılı Etkinlikleri

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Karaçay Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Karaçay Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.



Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, orman teşkilatının 180'inci yılının kutlandığını söyledi.



Ülke ormanlarını koruyup orman alanlarını arttırarak vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydeden Erol, doğa etkinliğine katılanlara teşekkür etti.





Türkiye'nin dünyanın en güzel coğrafyasında bulunduğunu ifade eden Erol, "Bu güzel coğrafyanın farkında olmak için etrafımıza baktığımızda yemyeşil Amanos dağlarından bereketli Çukurova arazilerine bereketli toprakların olduğu görüyoruz. Bu güzelliği nasıl atalarımızdan emanet aldıysak bizden sonraki nesillere de en iyi şekilde bırakmamız için çevre ve doğanın korunması gerektiğini, bunun bir emanet olduğunu algılamamız gerekir. Bizler biliyoruz belki ama geleceğimiz için farkında olmayanları uyarmamız gerekir. Bunu da bölgemizi, coğrafyamızı en iyi hale getirerek başarabiliriz. Orman kaynaklarımız yenilenebilir doğal kaynaklarımızdır. Düzenli faydalandığımız da kendi kendini yenileyen ve tükenmeyen kaynaklarımızdır. Bu konuda hassas olan doğa dostu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.





Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdülsamet Doğar da, Karaçay Vadisi'nin kent insanının nefes aldığı tek vadi olduğuna dikkat çekerek doğa yürüyüşü etkinliğine katılanlara teşekkür etti.





Konuşmaların ardından yürüyüşe katılan gruplar, Karaçay Vadisi'ne doğru yürüdü.



Etkinliğe, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile doğa severler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

42 Suçtan Aranan Şüpheli, Yaşlı Kadını Dolandırırken Yakalandı

79 Yaşındaki Altın Nine'nin Futbol Aşkı Herkesten Saygı Görüyor

Uçan Adanalı! Ölümü Göze Alıp Seyhan Nehri'ne Atladılar

Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı