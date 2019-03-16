Son Dakika Haberleri: Orman Turnuvasında Kazanan Giresun

Orman Turnuvasında Kazanan Giresun

41 dakika önce

Orman Genel Müdürlüğünün 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü takımını yenerek eledi.

Orman Turnuvasında Kazanan Giresun, System.String[]
Orman Genel Müdürlüğünün 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü takımını yenerek eledi.

Amasya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti. Turnuva kuralları gereği penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonrası 4-3'lük skorla kazanan taraf Giresun oldu.

Amasya ekibi, rakiplerine turnuvadaki maçlarında başarılar diledi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Futbol, Amasya, Giresun, Spor
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