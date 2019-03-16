Orman Turnuvasında Kazanan Giresun
41 dakika önce
Orman Genel Müdürlüğünün 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü takımını yenerek eledi.
Orman Genel Müdürlüğünün 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Giresun
Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya
Orman Bölge Müdürlüğü takımını yenerek eledi.
Amasya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti. Turnuva kuralları gereği penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonrası 4-3'lük skorla kazanan taraf Giresun oldu.
Amasya ekibi, rakiplerine turnuvadaki maçlarında başarılar diledi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: İHA
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