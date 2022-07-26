Edinilen bilgiye göre, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında makinelerin olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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