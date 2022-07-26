Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

26.07.2022 10:38
Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında makineden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında makineden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında makinelerin olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın fabrikada bulunan diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. - BOLU

YORUMLAR
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Bolu'da orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bolu'da orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın büyümeden söndürüldü Çocukların bahçede oynarken karşılaştığı yılan doğaya salındı Çocukların bahçede oynarken karşılaştığı yılan doğaya salındı
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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