Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

31.05.2022 15:07

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işci hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işci hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı.

Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bir çok noktadan görüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiler.

Alevler kısa sürede bastırılırken, patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.

(Ali Kamur - Barış Yalım - İHA)

Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaynak: İHA

Starwood, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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