Son dakika haberleri... Orman ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Orman ürünleri fabrikasında yangın
07.01.2021 13:04
Son dakika habere göre Orman ürünleri fabrikasında yangın Antalya'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Orman ürünleri fabrikasında yangın
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasındaki toz emme silosunda elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredeki durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın fabrikanın içene sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor