"Orman varlığımız 2019'da 22,6 milyon hektara ulaştı"

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, yapılan çalışmalar neticesinde 1973 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığının 2015'te 22,3 milyon hektara, 2019'da ise 22,6 milyon hektara ulaştığını söyledi.

Özgür, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda organize edilen, "Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de orman varlığının arttığını belirtti.

Yılda yaklaşık 40 bin hektarda ağaçlandırma yaptıklarını vurgulayan Özgür, "Orman Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde 1973 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığımız 2015'te 22,3 milyon hektara, 2019'da da 22,6 milyon hektara ulaştı. Bu yıl içerisinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün, Türkiye'nin orman varlığını artırdığına dair bir açıklama yaptı. Biz yıllardır söylüyoruz ancak böyle bir teşkilatla da tescillenmiş oldu. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Özgür, endüstriyel ağaçlandırma yaptıklarının da altını çizerek, "Türkiye'de yapılan bu kadar üretime rağmen insanlar hep 'bu kadar ağaç kesiliyor, ormanlarımız azalıyor' gibi bir izlenime kapılıyor. Kesinlikle böyle bir durum yok. Biz ormanlarımızın bakımını ve gençleştirme çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci ise ormanlardan tarihin her döneminde yararlanıldığını söyledi.

Sürdürülebilir ormancılık hakkında bilgi veren Kahveci, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelişmişliğin ve zenginliğin ölçülerinden birisi de odundur. Odun yerine birçok ikame maddeleri geldi ama yine de oduna talep artacak. Nüfus artışı durdurulamayacağına göre, dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeler durdurulmadığı müddetçe oduna talep artacaktır. İnsanlar ahşabı kullanmaya devam edecek. Ahşabın yerini alacak hiçbir ürün teşvik ve değer görmeyecek. Hangi ikame maddesini getirirseniz getirin, hiçbir ürün odunun yerini tutmayacak."