Orman vurgununda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Orman vurgununda 3 kişi tutuklandı

12.10.2020 23:57
Orman vurgununda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orman bölgesinde kesim ve taşıma işi ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışındaki genç ve nitelikli ağaçları da kestiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında orman şefi ve orman muhafaza memurunun da bulunduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orman bölgesinde kesim ve taşıma işi ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışındaki genç ve nitelikli ağaçları da kestiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında orman şefi ve orman muhafaza memurunun da bulunduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili olarak Denizli ve Isparta ilinde de gözaltıların olduğu da öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yaklaşık 3 ay önce, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ağaç kesim ve taşıma ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçları da kestiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarda, firma görevlilerinin devleti zarara uğratarak dolandırıcılık yaptıkları ve bazı orman şefleri ile memurlarının da rüşvet karşılığı duruma göz yumdukları ileri sürüldü.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIFethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alındı ve teknik takip yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda da 16 şüpheli saptandı. savcılık, şüphelilerden Kooperatif Başkanı R.G, Orman İşletme Şefi M.A, orman muhafaza memuru B.A., çekici şoförleri H.D. ve E.Ç. ile nakliye sorumlusu Y.G. hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerinin dün yaptığı operasyonda adresleri belirlenen 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kesim ve taşıma işini ihaleyle alan firmanın merkezinde yaptığı aramada ise çok sayıda belgeye el koydu.3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden Kooperatif Başkanı R.G, Orman İşletme Şefi M.A, orman muhafaza memuru B.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Fethiye, Isparta, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman vurgununda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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