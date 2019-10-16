Son Dakika Haberleri: Orman yakan ve askeri harekatı karalamaya çalışan 9 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Orman yakan ve askeri harekatı karalamaya çalışan 9 kişi tutuklandı

Orman yakan ve askeri harekatı karalamaya çalışan 9 kişi tutuklandı

2 saat önce

İstanbul'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya dönük propaganda yapanlara ve Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ile Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin düzenlenen operasyonlarda...

Orman yakan ve askeri harekatı karalamaya çalışan 9 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/ YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya dönük propaganda yapanlara ve Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ile Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.


Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör kamplarına yönelik yürütülen askeri harekatı sosyal medya üzerinden karalamaya kalkan kişiler ile kent genelinde korsan gösteri, izinsiz toplu yürüyüş ve yasa dışı eylem gerçekleştirebilecekleri belirlenen bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik uzantısı DGH mensuplarıyla Küçükçekmece'deki ağaçlık alanda ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 3 ayrı operasyon düzenlenmiş, çeşitli adreslerde ikisi 18 yaşından küçük toplam 17 örgüt yandaşı gözaltına alınmıştı.


Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler, önceki gün adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakılırken, geri kalan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, İstanbul, Ümraniye, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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