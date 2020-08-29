Orman yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Orman yangın büyümeden söndürüldü

Bilecik Kent Ormanı'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bilecik Kent Ormanı'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Kent Ormanı'nda çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne iletti. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü bağlı ekiplerin yanı sıra Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bağlı ekiplerle sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, mahalle sakinleri de yardım ederek hep birlikte yangını büyümeden söndürdüler. - BİLECİK

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil

Maltepe'de bir haftada dördüncü orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti

"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı

Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı