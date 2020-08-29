Bilecik Kent Ormanı'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Kent Ormanı'nda çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne iletti. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü bağlı ekiplerin yanı sıra Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bağlı ekiplerle sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, mahalle sakinleri de yardım ederek hep birlikte yangını büyümeden söndürdüler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:40 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Orman yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika