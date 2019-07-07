Son Dakika Haberleri: Orman yangını (1)
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Orman yangını (1)

39 dakika önce

İzmir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

İzmir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Alınan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısımında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zeytinlik ve makilik alanın etkilendiği yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 35 arazöz ile 5 dozerle müdahale ediliyor.
Yangının rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.
Orman yangını (1)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:06 Kaynak: AA
Seferihisar, İzmir, Güncel
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