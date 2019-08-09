Orman yangını (1)
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:34 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı yangına karadan müdahaleye başladı.
Ayrıca, yangına müdahale için 5 söndürme helikopteri istendiği, bunlardan birinin havadan müdahaleye başladığı öğrenildi.
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