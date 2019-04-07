Orman Yangını
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü. Kuzuculu
Mahallesi Şifalı Su bölgesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:28 Kaynak: AA
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