Orman yangını
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:00 Kaynak: AA
'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine ait 12 arazöz ve 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.
Civardaki sera alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu
"Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi!
Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı