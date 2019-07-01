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Orman yangını

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 4 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre 6 dekarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:01 Kaynak: AA
Ceyhan, Adana, Güncel
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