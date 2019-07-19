Son Dakika Haberleri: Orman yangını
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Orman yangını

58 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alanda zarar oluştu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alanda zarar oluştu.
Çamaltı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaların sürdüğü bölgede yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Yangının piknik ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.
Orman yangını
Yayladağı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:24 Kaynak: AA
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