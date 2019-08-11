Son Dakika Haberleri: Orman yangını
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Orman yangını

39 dakika önce

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aşağıdanişment mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 helikopter, 22 arazöz ve 50 kişilik ekibin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:04 Kaynak: AA
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