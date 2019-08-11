Orman yangını
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:04 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Aşağıdanişment mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 helikopter, 22 arazöz ve 50 kişilik ekibin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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