Orman yangını
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:42 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, itfaiye ve yer ekipleri ile müdahale edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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