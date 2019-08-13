Son Dakika Haberleri: Orman yangını
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Orman yangını

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, itfaiye ve yer ekipleri ile müdahale edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:42 Kaynak: AA
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