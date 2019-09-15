Son Dakika Haberleri: Orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Orman yangını

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Küçükköy Mahallesi Muratreis mevkisinde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Arıcılık yapan kişilerin kovanlardaki balı alabilmek için tütsüleme yaparken kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Orman yangını

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'daki yangında 3 katlı konak zarar gördü
Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:52:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]