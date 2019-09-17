Son Dakika Haberleri: Orman yangını
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Orman yangını

18 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı.

Yakınında seraların da bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale ediliyor. Yakın ilçelerden 25 arazözün daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Orman yangını

Antalya, Gebiz, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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