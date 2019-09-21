Orman yangını
40 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Eminönü'nde 4 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu: 2 yaralı Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor Mısır'da 2 mumyaya ait lahit restorasyon amacıyla açıldı Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi